عسير.. أمطار رعدية تتواصل حتى 8 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية.
ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وظهران الجنوب، ومحايل)؛ حيث تستمر الحالة -بمشيئة الله- حتى الـ8 مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية عسير
تُصحَب برياح تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية الأفقية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية.
ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وظهران الجنوب، ومحايل)؛ حيث تستمر الحالة -بمشيئة الله- حتى الـ8 مساءً.