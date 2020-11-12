عسير.. أمطار رعدية تتواصل حتى 8 مساء

تُصحَب برياح تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية الأفقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار ‏رعدية على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية.

ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وظهران الجنوب، ومحايل)؛ حيث تستمر الحالة -بمشيئة الله- حتى الـ8 ‏مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار ‏رعدية عسير

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12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442 12:02 PM

تُصحَب برياح تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية الأفقية

عسير.. أمطار رعدية تتواصل حتى 8 مساء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار ‏رعدية على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية.

ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وظهران الجنوب، ومحايل)؛ حيث تستمر الحالة -بمشيئة الله- حتى الـ8 ‏مساءً.

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