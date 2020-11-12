عسير.. أمطار رعدية تتواصل حتى 8 مساء

تُصحَب برياح تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية الأفقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار ‏رعدية على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية.

ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وظهران الجنوب، ومحايل)؛ حيث تستمر الحالة -بمشيئة الله- حتى الـ8 ‏مساءً.