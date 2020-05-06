المكسيك: ارتفاع الإصابة الإجمالية بكورونا إلى 26025 والوفيات 2507

ارتفعت حالات الإصابة المؤكّدة بمرض (كوفيد- 19) الذي يسبّبه فيروس كورونا المستجد في المكسيك، إلى 26 ألفاً و25 حالة بعد تسجيل 1120 حالة إصابة جديدة.

وذكر المسؤول بوزارة الصحة المكسيكية خوسيه لويس ألوميا؛ في مؤتمر صحفي، البارحة، أن حالات الوفاة ارتفعت كذلك إلى 2507 متوفين بعد تسجيل 236 حالة جديدة.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات النشطة 6708 حالات، إلى جانب 16 ألفاً و99 حالة مشتبهاً فيها.