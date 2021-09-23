بمشاركة 35 لاعباً.. انطلاق البطولة المفتوحة الأولى للهوكي غداً في الدمام

تنطلق البطولة المفتوحة الأولى للهوكي غداً في مدينة الدمام، بتنظيم الاتحاد السعودي للهوكي، وبمشاركة 35 لاعباً.

وتعد البطولة المفتوحة للهوكي هي الأولى على مستوى المملكة بنظام "Indoor Hockey".

وأكد الاتحاد على جميع المشاركين والحضور أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للمحافظة على صحتهم وسلامتهم -بإذن الله- من فيروس كورونا.