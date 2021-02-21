شرطة الشرقية: العثور على مواطنَيْن تاها في منطقة صحراوية

تلقيا الرعاية الطبية.. وهما بصحة جيدة

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد الدريهم، بأن شرطة محافظة الأحساء، بالتعاون مع فريق عون للبحث والإنقاذ التطوعي، عثرت اليوم السبت 8/ 7/ 1442 هـ على مواطنَيْن، تاها في منطقة بصحراء الربع الخالي، بعد أن تلقت شرطة المحافظة بلاغًا عن تغيبهما بعد توجههما إلى المنطقة الشرقية.

وأوضح النقيب الدريهم أنه المواطنَيْن تلقيا الرعاية الطبية المناسبة، وهما بصحة جيدة ـ ولله الحمد ـ.

شرطة المنطقة الشرقية شرطة الشرقية

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21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442 12:07 AM

تلقيا الرعاية الطبية.. وهما بصحة جيدة

شرطة الشرقية: العثور على مواطنَيْن تاها في منطقة صحراوية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الأحساء

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صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد الدريهم، بأن شرطة محافظة الأحساء، بالتعاون مع فريق عون للبحث والإنقاذ التطوعي، عثرت اليوم السبت 8/ 7/ 1442 هـ على مواطنَيْن، تاها في منطقة بصحراء الربع الخالي، بعد أن تلقت شرطة المحافظة بلاغًا عن تغيبهما بعد توجههما إلى المنطقة الشرقية.

وأوضح النقيب الدريهم أنه المواطنَيْن تلقيا الرعاية الطبية المناسبة، وهما بصحة جيدة ـ ولله الحمد ـ.

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