كورونا.. الهند تسجل أكثر من 414 ألف إصابة جديدة و3915 وفاة

إجمالي الإصابات وصل إلى 21.49 مليون والضحايا 234083

سجلت الهند، اليوم، 414188 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما قفزت الوفيات اليومية بواقع 3915 وفاة.

ويبلغ عدد الإصابات في البلاد حاليًا 21.49 مليون حالة، بينما وصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 234083، وسجلت الهند هذا الأسبوع وحده 1.57 مليون حالة إصابة وأكثر من 15100 وفاة.

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07 مايو 2021 - 25 رمضان 1442 01:32 PM

إجمالي الإصابات وصل إلى 21.49 مليون والضحايا 234083

كورونا.. الهند تسجل أكثر من 414 ألف إصابة جديدة و3915 وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نيودلهي

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سجلت الهند، اليوم، 414188 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما قفزت الوفيات اليومية بواقع 3915 وفاة.

ويبلغ عدد الإصابات في البلاد حاليًا 21.49 مليون حالة، بينما وصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 234083، وسجلت الهند هذا الأسبوع وحده 1.57 مليون حالة إصابة وأكثر من 15100 وفاة.

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