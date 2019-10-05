في أجواء خطرة .. "مدني السليمي" يُنقذ قطيع ماشية عَلِقَ أياماً بجبال فرافرة

تلقى بلاغاً وباشر الموقع فوراً فيما راعت الفرق في أعمالها الاحتياطات الوقائية

تمكّنت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة السليمي -١٧٠ كلم جنوبي حائل-، صباح اليوم السبت، من إنقاذ قطيعٍ من الماشية عَلِقَ بجبال "فرافرة" أياماً عدة.

وتلقى الدفاع المدني بلاغاً، يفيد بقطيع من الماشية، عَلِقَ بأحد الجبال بعد احتجازه أياماً عدة.

وباشرت فرق الدفاع المدني، الموقع، وراعت في أعمال الإنقاذ اتخاذ الاحتياطات الوقائية بهدف المحافظة على سلامة المُنقذين في ظل وجود انهيارات صخرية ومنحدرات بالغة الخطورة.