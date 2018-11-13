مصرع قياديين في الميليشيا الحوثية بنيران الجيش اليمني شمالي محافظة الضالع

أسر الليلة الماضية 10 من عناصر الانقلابيين بينهم قادة ميدانيون

لقي قياديان في ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهما في ساعات متأخرة من الليلة الماضية، بنيران الجيش الوطني اليمني في مديرية دمت شمالي محافظة الضالع جنوب اليمن.

وذكرت مصادر ميدانية في تصريح لموقع "سبتمبر نت" الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية؛ أن مشرف الميليشيا في مديريتي جبن ودمت هشام مسعد قائد الغرباني المكنى بـ"أبو هاشم"؛ لقي مصرعه وبجانبه قيادي آخر في الميليشيا، خلال مواجهات مع الجيش الوطني دارت في الأطراف الشمالية لمنطقة الحقب جنوبي دمت.

وأوضحت المصادر أن الغرباني يعد من أبرز قيادات الميليشيا في محافظة الضالع، ومن القيادات المقربة للقيادة العليا للميليشيا الانقلابية.

وأشار الموقع إلى أن قوات الجيش الوطني اليمني أسرت الليلة الماضية أيضاً 10 من عناصر الميليشيا، بينهم قيادات ميدانية في مواجهات عنيفة بجبهة دمت آخر معاقل تواجد الميليشيا في محافظة الضالع اليمنية.