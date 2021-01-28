بالفيديو.. "العرفج": أرجو توطين بيع وتأجير السيارات لأنه قطاع قوي ومهم

تمنى عامل المعرفة "أحمد العرفج" العمل على توطين محال بيع وتأجير السيارات، مؤكدًا: "65 % من الأسر السعودية تمتلك سيارة واحدة، و35 % تمتلك أكثر من سيارة. ومن المهم توطين هذا القطاع المهم في بلادنا، القادر على القضاء على البطالة".

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، أكد "العرفج" أنه قد قيل في صالون ‫"محمد سعيد طيب" إن العبادلة أربعة، هم: نجوم السحابة، آخرهم الراحل ‫عبدالله مناع -رحمه الله-، الذي يميزه عن كل الكتّاب السعوديين أن المفردة تأتي إليه ولا يذهب إليها.

فيما أشار "العرفج" إلى أن الإعلام السعودي لم يتجاهل قضية تهم الوطن، وفي "‫يا هلا بالعرفج" طرحنا أكثر من 3 آلاف قضية.

وفي فقرة سيرة وتر كشف الشاعر ‫أحمد الشرقاوي ليا هلا بالعرفج عن قصة كتابة أغنية (الدنيا حظوظ) للفنان ‫راشد الماجد، والملحن د. طلال.