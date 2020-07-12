1.681 إندونيسيًّا جديدًا بـ"كورونا".. وحصيلة الحالات ترتفع إلى 75.699 إصابة

تسجيل 71 وفاة ناجمة عن الفيروس

سجلت إندونيسيا اليوم (الأحد)، 1.681 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 75.699.

وبيّن المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، في إفادة نقلها التلفزيون، أن الوزارة سجلت 71 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3606، وذلك في أعلى معدل في شرق آسيا خارج الصين؛ وفقًا لـ"رويترز".