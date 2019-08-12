شاهد.. بلاغ باحتجاز 6 بوادي لجب ينتهي بوفاة والعثور على 4 ومصير مجهول

مسلسل مخاطر يتواصل بمتاهات وعرة.. شق صخري تخترقه السيول و"المدني" يحذر

ما زال مسلسل الاحتجازات في وادي لجب مستمرة، وذلك لما يشهد من خطورة بالغة في متاهاته الوعرة خصوصاً مع هطول الأمطار، حيث إنه شق صخري تخترقه مياه السيول وتحيله طريقاً بفعل النحت كوادٍ، حيث يقع في منطقة جازان ضمن أودية تهامة، ويتبع لمحافظة الريث بجازان، ويعد متنزهاً لسكان المنطقة والقادمين إليها، وتشكل مداهمة السيول فيه مصدراً خطراً جداً.



وشهد وادي لجب يوم أمس حادثة فقدان 6 أشخاص؛ حيث تلقت فرق الدفاع المدني بلاغاً من أحد الأشخاص الذين كان برفقتهم، حيث تم نقل الفرق اللازمة وبدأت عمليات البحث فور الوصول للموقع بمشاركة المواطنين.





وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني، أنه وردنا بلاغ عن أشخاص مفقودين بوادي لجب بمحافظة الريث، وعند الوصول للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن فقدان 6 أشخاص داخل وادي لجب كانوا برفقة المبلغ عن الحادث.







وأشار إلى أن عمليات البحث استمرت حتى تم العثور على 4 أشخاص من المفقودين بحالة صحية جيدة، وأفادوا بجرف السيل للشخصين المتبقيين، وبمتابعة البحث وردنا بلاغ من أحد المواطنين بالعثور على أحد المفقودين، وتم انتقال الفرق للموقع والعثور على المفقود وقد فارق الحياة.







وأفاد القحطاني أن البحث مازال جارياً عن المفقود الثاني في الوادي ومصيره مجهول، مجدداً تحذيراته من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول ومزاولة السباحة في أماكن تجمعات مياه الأمطار وعدم عبور مجاري الأودية سواء بالمركبات أو سيراً على الأقدام أثناء جريان السيول؛ لكي لا يتعرض لأي مكروه لا سمح الله، كما شدد على ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة في هذه الحالات، متمنياً السلامة للجميع.