"الحصيني": 3 مدن كويتية سجَّلت المراكز الأولى بالعالم في ارتفاع درجات الحرارة

بلغت 53.5 درجة بمحافظة الجهراء.. ومدينتان عراقيتان بالمركزَيْن الرابع والخامس

قال عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، ‏إن ثلاث مدن كويتية سجَّلت المراكز الأولى على مستوى العالم في ارتفاع درجات الحرارة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي التفاصيل، أوضح "الحصيني" أن محافظة الجهراء جاءت في المركز الأول بدرجة حرارة بلغت 53.5°C، تلتها مدينة مطربة 52.8°C، والثالثة مدينة الصابرية بدرجة حرارة بلغت 52°C، بينما جاء في المركزين الرابع والخامس مدينتان عراقيتان.

وأشار "الحصيني" إلى أن هناك تنافسًا بين المدن الكويتية والعراقية في سُلَّم المراكز الأولى لتسجيل درجات الحرارة، مؤكدًا أن ذلك يعتبر أمرًا عاديًّا يحدث كل سنة.