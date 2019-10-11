فوز رئيس الوزراء الإثيوبي بجائزة نوبل للسلام

لمبادرته لحل النزاع الحدودي مع الجارة إريتريا

فاز رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد؛ بجائزة نوبل للسلام هذا العام.

وأعلنت لجنة نوبل النرويجية في أوسلو، اليوم، أن أحمد فاز بالجائزة تقديراً لجهوده الرامية إلى تحقيق السلام والتعاون الدولي، وخاصة مبادرته لحل النزاع الحدودي مع الجارة إريتريا.