بالفيديو.. متحدث "الصحة": 15% من الإصابات الجديدة بـ"كورونا" اليوم مواطنين و85% غير سعوديين

115 حالة حرجة تتلقى العلاج في المستشفيات والمراكز الصحية

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالى في المؤتمر الصحفي عن مستجدات "كورونا" في المملكة اليوم: إن 15% من الإصابات الجديدة اليوم من السعوديين و85% من غير السعوديين، من بين 1223 إصابة جديدة مؤكدة اليوم، ليرتفع إجمالي الإصابات بـ"كورونا" إلى 17522 إصابة.

وقال المتحدث: إن من بين المصابين 115 حالة حرجة تتلقى العلاج في المستشفيات والمراكز الصحية.

فيما بلغ عدد المتعافين الجدد 142، ليصل مجموع المتعافين في المملكة إلى 2357 .

وقال متحدث "الصحة": إنه تم تسجيل 3 وفيات جدد، ليصل إجمالي ضحايا فيروس "كورونا" إلى 139 وفاة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم "الصحة" على الالتزام واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، ونصح باستخدام الكمامات القماشية والتباعد الاجتماعي، وأن نحافظ على البعد بيننا وبين الآخرين، ومنع أي تجمعات تزيد على 5 أشخاص.

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