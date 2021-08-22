فلكية جدة: "قمر محرم" يكتمل بدرًا اليوم

كنقطة ضوئية بيضاء ساطعة للعين المجردة

يرصد بسماء الوطن العربي اليوم، اكتمال قمر شهر محرم بدرًا؛ حيث سيزين السماء طوال الليل وسيغرب بالتزامن مع شروق شمس الاثنين وهو وقت مثالي للتصوير.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أنه يمكن القول بأن القمر بدر طوال الليل؛ ولكن عمليًّا تطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون القمر فيها واقعًا بزاوية 180 درجة من الشمس؛ مشيرًا إلى أن القمر سيصل مرحلة الاكتمال عند الساعة 03:02 مساءً بتوقيت المملكة، ويكون قد قطع نصف مدارة حول الأرض خلال هذا الشهر.

وأفاد بأن القمر سيشرق مباشرة بعد غروب الشمس من الأفق الجنوبي الشرقي وأثناء ذلك سيلاحظ أنه قد يكتسي باللون الوردي أو البرتقالي؛ وذلك بسبب مكونات الغلاف الجوي للأرض التي تعمل على بعثرة الضوء الأبيض المنعكس عن القمر، وتتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير، وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل التي تصل إلى أعيننا ونراها، وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربة بلون ضارب للحمرة.

وأبان "أبو زاهرة" أنه بعد حلول ظلمة الليل سيرصد القمر البدر بجوار كوكب المشتري الذي سيظهر كنقطة ضوئية بيضاء ساطعة للعين المجردة وسيترافقان طوال الليل؛ في حين يطلق على هذا القمر تسمية "القمر الأزرق"، فتسمية القمر الأزرق الشهري تطلق على القمر البدر الثاني عندما يصادف حدوثه بنفس الشهر في التقويم الميلادي.