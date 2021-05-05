الولايات المتحدة تسجل 43.626 إصابة و750 وفاة بفيروس كورونا المستجد

إجمالي عدد الإصابات يقترب من 32.5 مليونًا.. وأكثر من 575 ألفًا فارقوا الحياة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 43.626 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و750 وفاة.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 32.313.016؛ فيما بلغ عدد الوفيات 575.491.

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05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442 11:14 PM

إجمالي عدد الإصابات يقترب من 32.5 مليونًا.. وأكثر من 575 ألفًا فارقوا الحياة

الولايات المتحدة تسجل 43.626 إصابة و750 وفاة بفيروس كورونا المستجد

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 43.626 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و750 وفاة.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 32.313.016؛ فيما بلغ عدد الوفيات 575.491.

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