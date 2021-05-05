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إجمالي عدد الإصابات يقترب من 32.5 مليونًا.. وأكثر من 575 ألفًا فارقوا الحياة

الولايات المتحدة تسجل 43.626 إصابة و750 وفاة بفيروس كورونا المستجد

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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 43.626 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و750 وفاة.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 32.313.016؛ فيما بلغ عدد الوفيات 575.491.