بالفيديو.. كمين بحري يوقع بـ3 حوثيين ويدلون باعترافاتهم

أحدهم أصيب ونُقل إلى مستشفيات السعودية لتلقي العلاج

كشف مقطع فيديو لاعتراف أسيرين من المليشيا الحوثية بعد القبض عليهما في البحر الأحمر في الحديدة شمال اليمن، أن الحوثي جنّدهما في "معسكرات باجل".

وقد تمكن التشكيل البحري في المنطقة العسكرية الخامسة من أسر ثلاثة عناصر حوثية في سواحل البحر الأحمر غربي حجة.

وقال مصدر عسكري وفقًا لـ"المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة": قوات التشكيل البحري نصبت كميناً محكماً لقارب حربي تابع للمليشيا، على متنه ثلاثة حوثيين، بعد مراقبتهم واستدراجهم للكمين المسلح.

وأضاف: أحد الأسرى الحوثيين أصيب بعد اشباكات دارت مع وحدة التشكيل البحري، ونقل إلى مستشفيات المملكة لتلقي العلاج.

وتقوم مليشيا الحوثي بتنفيذ عمليات استطلاعية بحرية وتفخيخ قوارب الصيد التابعة للمواطنين، فضلاً عن زرع الألغام البحرية، مما يهدد سلامة الملاحة الدولية وحياة الصيادين في الساحل الغربي للبلاد.

أحدهم أصيب ونُقل إلى مستشفيات السعودية لتلقي العلاج

بالفيديو.. كمين بحري يوقع بـ3 حوثيين ويدلون باعترافاتهم

محمد المواسي- الرياض: كشف مقطع فيديو لاعتراف أسيرين من المليشيا الحوثية بعد القبض عليهما في البحر الأحمر في الحديدة شمال اليمن، أن الحوثي جنّدهما في "معسكرات باجل".

وقد تمكن التشكيل البحري في المنطقة العسكرية الخامسة من أسر ثلاثة عناصر حوثية في سواحل البحر الأحمر غربي حجة.

وقال مصدر عسكري وفقًا لـ"المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة": قوات التشكيل البحري نصبت كميناً محكماً لقارب حربي تابع للمليشيا، على متنه ثلاثة حوثيين، بعد مراقبتهم واستدراجهم للكمين المسلح.

وأضاف: أحد الأسرى الحوثيين أصيب بعد اشباكات دارت مع وحدة التشكيل البحري، ونقل إلى مستشفيات المملكة لتلقي العلاج.

وتقوم مليشيا الحوثي بتنفيذ عمليات استطلاعية بحرية وتفخيخ قوارب الصيد التابعة للمواطنين، فضلاً عن زرع الألغام البحرية، مما يهدد سلامة الملاحة الدولية وحياة الصيادين في الساحل الغربي للبلاد.