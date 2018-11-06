لمكافحة التلوّث البصري .. "بلدية المطار بجدة" تسحب 71 ناقلة وتزيل 57 بسطة

في حيي البوادي والربوة .. كانت قد استغلت مساحات وضايقت سكان الأحياء

قامت بلدية المطار الفرعية ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة لمكافحة التلوّث البصري وتحسين المشهد الحضاري داخل الأحياء، بجولات ميدانية مكثّفة بهدف مكافحة الظواهر السلبية في حي البوادي وحي الربوة، وأسفرت هذه الحملة عن سحب 71 ناقلة تنوّعت ما بين صهاريج مياه ومعدات كانت تستغل الساحات والطرق وتضايق سكان الأحياء، إلى جانب متابعة 83 ورشة داخل الأحياء السكنية تم إغلاقها في وقت سابق وشرعت البلدية في فصل الخدمات عنها بعد التأكد من إخلائها.

وأوضح رئيس بلدية المطار المهندس محمد الزهراني؛ أن نتائج الجولات أسفرت عن إزالة 57 بسطة عشوائية تحتوي على خضراوات وفواكه وأكلات متنوعة؛ حيث تمّت مصادرتها وتسليمها للجمعية الخيرية وجرى تنظيف المواقع، مبيناً أنه تمّت متابعة نظافة الأحياء بما في ذلك عمليات مكافحة البعوض من خلال رش المبيدات المستمر، إضافة إلى مكافحة القوارض وجارٍ متابعة وتكثيف أعمال مكافحة الظواهر السلبية بأحياء النطاق على مدار الساعة.