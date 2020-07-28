4 مراكز إسعافية تتأهب لاستقبال ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام

مع اتخاذ أعلى التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية

أعلن مشرف مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمسجد الحرام الدكتور خالد بن رشيد الثقفي انتهاء أعمال الجاهزية والاستعداد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام 1441هـ.

وكشف الدكتور "الثقفي" أن الهيئة جهّزت أربعة مراكز إسعافية دائمة ومناوبة على مدار الساعة؛ و46 مسعفاً وأخصائياً وطبيباً؛ لتقديم الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1441هـ؛ مع اتخاذ أعلى التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، متمنياً لحجاج بيت الله الحرام حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً.

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28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441 05:05 PM

مع اتخاذ أعلى التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية

4 مراكز إسعافية تتأهب لاستقبال ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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أعلن مشرف مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمسجد الحرام الدكتور خالد بن رشيد الثقفي انتهاء أعمال الجاهزية والاستعداد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام 1441هـ.

وكشف الدكتور "الثقفي" أن الهيئة جهّزت أربعة مراكز إسعافية دائمة ومناوبة على مدار الساعة؛ و46 مسعفاً وأخصائياً وطبيباً؛ لتقديم الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1441هـ؛ مع اتخاذ أعلى التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، متمنياً لحجاج بيت الله الحرام حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً.

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