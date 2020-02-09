"كيان" تنظم محاضرة "معًا نبني فكر" وبرنامج "زرع القيم للأطفال"

أقامت جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة "مجهولي الأبوين" عصر أمس، وبالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ممثلة بإدارة الإشراف النسوي بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات "شعبة الشؤون الوقائية" محاضرة بعنوان "معًا نبني فكر" وبرنامج لأبناء "كيان" بعنوان "زرع القيم للأطفال" بمقر الجمعية بحي الفلاح؛ وذلك بهدف مبادرتها الداعمة لتحقيق أهداف الجمعية ورسالتها في تمكين أبناء كيان الأيتام وأسرهم، وبحضور عدد كبير من فتيات "كيان" والأمهات البديلات ومشرفات دار الحضانة الاجتماعية.

وتحدثت عواطف الدريبي تحت عنوان "معًا نبني فكر" عن أهداف الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في التوعية ضد هذه الآفة اللعينة، وتناولت موضوع تقوية المناعة الشخصية وتنظيم السلوكيات السليمة لدى الأفراد وبناء وعي ذاتي رافض للسلوكيات الخاطئة.

وتطرقت "الدريبي" إلى أبرز العوامل الدافعة للتعاطي ومن أهمها ضعف الشخصية والوعي الخاطئ ومجاراة الأقران، مؤكدة على ضرورة تنمية الذات ليكون الفرد مؤثرًا وناجحًا، بالإضافة إلى تعريجها على تأكيد الذات وترك بصمة إيجابية لدى الأبناء.

وأشارت إلى الحقوق والواجبات لكل فرد من أفراد الأسرة وضرورة وضع هدف وخطة للوصول للغايات، وبينت ماهية أضرار وعلامات ضعف تأكيد الذات. بعد ذلك بينت احتياجات الأبناء وخاصة في فترة المراهقة إلى الشعور بالأمن، والمحبة وأهمية دور الأسرة الحاضنة في هذه الفترة وتحفيز الأبناء ليكونوا أعضاء فاعلين بالمجتمع.

ودعت "الدريبي" إلى عدم المقارنة بين الأبناء وزملائهم، وحثت الجميع على إعطاء الأبناء الحب غير المشروط وضرورة القيام بالعبادات ومنها الدعاء. وتطرقت إلى أهمية الأعمال التطوعية التي تخدم المجتمعات ودور الأسر في حماية الأبناء.

وبالتزامن مع المحاضرة قدمت المدربتان: مشاعل العريفج، وحصة الرويتع، برنامجًا لأبناء "كيان " بعنوان "زرع القيم للأطفال" حيث أوضحت "العريفج" أنه من مهمة التوعية الوقائية في إدارة الإشراف النسوي بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات تقديم التوعية الوقائية للأطفال وزرع القيم مثل حب الله ورسوله، وحب الوطن، وحب ولاة الأمر، والصدق، والأمانة، والتفكير الجيد.

وأضافت أن التوعية الوقائية تهدف إلى تنمية التحصين ومعرفة ما هو صحيح وما هو خاطئ إضافة إلى التعريف بالثقافة الصحية، والتوعوية لمعرفة القدرة على قول "لا" في الوقت المناسب وعدم تعاطي المخدرات. وقد أبدى الأطفال تفاعلاً كبيرًا. ووزع في الختام الهدايا على الأطفال.

وثمنت رئيس مجلس إدارة جمعية كيان للأيتام، سمها بنت سعيد الغامدي، مبادرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في تقديم كل ما يمكن أبناء جمعية "كيان" والأسر البديلة في توعيتهم بالابتعاد عن آفة المخدرات، وقدمت شكرها للمدربات داعية إلى دوام التعاون مع الجمعية لتقديم كل ما يفيد الأسر والفتيات والأبناء.

وقالت مديرة شعبة الشؤون الوقائية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، هناء الفريح، إن شعبة الشؤون الوقائية بإدارة الإشراف النسائي بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات تحرص على تنفيذ العديد من البرامج التثقيفية والتدريبية والتي تستهدف العنصر النسائي في جميع القطاعات حرصًا منها على رفع مستوى الوعي بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، ومن ضمن الأهداف الجمعيات الخيرية، وعلى رأسها جمعية "كيان" للأيتام مجهولي الأبوين.