بالصور.. شاهد ما فعلته "الجاكرندا الأمريكية" في أبها وبماذا رد السعوديون؟

الموطن الأساس لها أمريكا اللاتينية

كشف حساب أمانة منطقة عسير على "تويتر" عن صور مذهلة في مدينة أبها البهية، ونشر مجموعة من الصور ومقطع الفيديو تظهر شوارع مدينة أبها وهي تتزين باللون البنفسجي بشكل رائع وغير مسبوق يشبه بتفتح أزهار الكرز الشهيرة في اليابان.

ويعود سبب تلك المناظر الساحرة الخاطفة للأنفاس في شوارع ومنتزهات أبها إلى زراعة أكثر من 13 ألف شجرة "جاكرندا" في الشوارع والطرقات الرئيسة، وتبدو في هذا التوقيت الأغصان الكثيفة لتلك الأشجار أزهارًا بنفسجية وأرجوانية اللون لمدة ثمانية أسابيع.

وعبّر بعض المغردين في ردودهم عن دهشتهم من مشهد أشجار "جاكرندا" البنفسجية، وقال بعضهم إن من يصادف هذه الصور قد يظن أنها التقطت من منطقة خارج السعودية، بينما أشار آخرون إلى أن ألوانها "تسحر العيون"، مؤكدين أن هذه الأشجار تكسو المدينة "بحلة جديدة".

وتنتمي شجرة "جاكرندا" إلى الفصيلة "البيجنونية"، وهي تنمو حتى يصل ارتفاعها لأكثر من 18 مترًا، ومع أنها زينت مدينة أبها باللون البنفسجي إلا أن بعض أزهار بعض أنواع هذا النبات تكتسي باللون الأبيض، وتُعد أمريكا اللاتينية، مثل المكسيك ومناطق الكاريبي وأمريكا الجنوبية، هي الموطن الأصلي لشجرة الجاكرندا التي تحتاج إلى مناخ معتدل أغلب الأوقات، وهو ما يتوافر في مدينة أبها.