"الطب البديل" يعلن عن وظائف شاغرة للتقديم بعدة مسميات

بشروط.. والتقديم إلكترونيًّا حتى نهاية دوام الخميس المقبل

أعلن المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بعدة مسميات، والتقديم عليها حتى نهاية عمل يوم الخميس المقبل.

وشملت الوظائف المعلنة وشروطها: أخصائيًّا غير طبيب يكون حاصلًا على بكالوريوس في إدارة المستشفيات، مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في نفس المجال، وأخصائي علاقات عامة حاصلًا على بكالوريوس في الإعلام والعلاقات العامة، وأخصائي إداري يحمل مؤهل البكالوريوس في (الإدارة العامة، إدارة أعمال)، مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في الموارد البشرية، وأخصائي إداري يحمل درجة البكالوريوس في المحاسبة، مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال تنمية الإيرادات.

وتضمّنت الوظائف كذلك، وظيفة أخصائي إداري يكون بمؤهل البكالوريوس في أحد تخصصات (القانون، الحقوق، الأنظمة) مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في نفس المجال، وأخصائي إداري بمؤهل البكالوريوس في أحد تخصصات (الإدارة العامة، إدارة الأعمال، العلاقات العامة)، وفني يكون حاصلًا على دبلوم في الإدارة الصحية مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في نفس المجال، وفني حاسب آلي، ويشترط حصوله على دبلوم سنتين حاسب آلي، مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال تقنية المعلومات والدعم الفني، وسكرتير تنفيذي بشهادة دبلوم معهد الإدارة، مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في نفس المجال.

وشمل الإعلان وظيفة منسق إداري يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة، ولديه القدرة على التعامل مع إدارة برامج للتواصل الاجتماعي، ثم موظف اتصالات إدارية مؤهلة (دبلوم سنتين) مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في الاتصالات الإدارية، وموظف استقبال واستعلامات بمؤهل دبلوم سنتين، مع خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال، وأخيرًا سائق يحمل شهادة الكفاءة المتوسطة بحد أدنى مع رخصة سارية المفعول.

ودعا "الطب البديل" الراغبين في التقدم على أي من هذه الوظائف، إلى زيارة الرابط الإلكتروني وتعبئة البيانات المطلوبة: (http://bit.ly/2Yu55Vc)