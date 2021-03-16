أيهما أصعب إبرة الإنسولين أم لقاح كورونا.. الإجابة بتوقيع مُسن

في مقطع نشرته مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة

يؤكد العم أمين فارسي من مكة المكرمة، بلغة بسيطة تمتزج بالعفوية أن إبرة الإنسولين أصعب من إبرة لقاح فيروس كورونا المستجد، بعد تجربته مع أخذ اللقاح.



وقال العم أمين فارسي في مقطع نشرته مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة: الحقيقة لا أخفيكم أنني تأخرت كثيراً عن أخذ التطعيم وكنت متخوفًا بسبب الأمراض التي أعاني منها، ومن بينها السكري، وعندما أخذت الجرعة الأولى من لقاح كورونا كانت إبرة الإنسولين أصعب من إبرة اللقاح.



وأهاب العم أمين بالجميع بالمبادرة في أخذ اللقاح لحمايتهم بعد الله من أعراض فيروس كورونا.