الليلة .. العدالة يواجه الشعلة في كأس الملك

يستضيف فريق العدالة نظيره الشعلة اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

ويأمل فريق العدالة بأن يحقق إنجازًا تاريخيًّا، والتأهل إلى دور الثمانية في مواجهته المصيرية أمام الشعلة.

والتقى الشعلة العدالة في 14 مواجهة في جميع المسابقات، وكان نصيب الشعلة 7 انتصارات مقابل 3 خسائر و4 تعادلات.

العدالة كأس الملك الشعلة

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04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441 01:11 AM

الليلة .. العدالة يواجه الشعلة في كأس الملك

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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يستضيف فريق العدالة نظيره الشعلة اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

ويأمل فريق العدالة بأن يحقق إنجازًا تاريخيًّا، والتأهل إلى دور الثمانية في مواجهته المصيرية أمام الشعلة.

والتقى الشعلة العدالة في 14 مواجهة في جميع المسابقات، وكان نصيب الشعلة 7 انتصارات مقابل 3 خسائر و4 تعادلات.

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