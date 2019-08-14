"الهاجري" مهنئًا القيادة: جهود مخلصة وجبارة بذلتها السعودية لخدمة ضيوف الرحمن

شدد على دقة التنظيم واحترافية الإدارة والتعاون بين مختلف الجهات المسؤولة

رفع سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي بجامعة الدول العربية محمد بن عايض الهاجري، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظهم الله - بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام 1440هـ.

وأشاد "الهاجري" بما تحقق من نجاح موسم حج هذا العام برعاية كريمة وبمتابعة من خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله - ، مما مكن ضيوف الرحمن من أداء مناسك حجهم بكل أمان.

وأشار سفير الشباب العربي إلى تكاتف وتعاون جميع القطاعات الأمنية والصحية والجهات المشاركة الأخرى وكذلك أبناء وبنات الوطن من المتطوعين والمتطوعات والعمل ضمن منظومة واحدة في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام أسهمت بشكل فعّال في أداء الحجاج مناسكهم والتنقل بين المشاعر المقدسة وهم ينعمون في أجواء الطمأنينة والأمن والأمان.

وأشاد برجال الأمن الذين قدموا أجمل الصور الإنسانية في خدمة الحجاج ومساعدة كبار السن والنساء والأطفال والحفاظ على راحتهم في تنقلاتهم طوال وجودهم في المشاعر المقدسة.

وأضاف أن نجاح بلادنا المباركة في إدارة منظومة الحج من كل عام، نتاج ثمرة تخطيط سليم ودقيق، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- وهي قائمة على خدمة بيوت الله وضيوفها، مستشعرة شرف الخدمة وحمل الأمانة العظيمة في حماية بيوت الله والمشاعر المقدسة وخدمة قاصديها.

وأكد "الهاجري" أن القيادة الحكيمة - أعزها الله - أثبتت للعالم أجمع، جهود المملكة لخدمة الحرمين الشريفين, وما تقدمه لخدمة الإسلام والمسلمين عامًا بعد عام من تطور في مشروعات توسعة الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة وتهيئة جميع المتطلبات واستخدام آخر ما توصلت إليه التقنية التي تُسهل للحجاج أداء فريضتهم بكل سهولة وأمان. ومما يؤكد ذلك إشادة الحجاج من مختلف الجنسيات بمستوى الخدمات المقدمة لهم منذ وصولهم المملكة وحتى مغادرتها.

واختتم سفير الشباب العربي تصريحه داعيًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار.