"الغذاء والدواء" تضبط أكثر من 30 ألف منتج غذائي مُخالف في جدة

أحالت المُنشآت المخالفة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية

ضبطت الهيئة العامة للغذاء_والدواء أكثر من 30 ألف منتج غذائي مُخالف في مستودعات بمدينة #جدة.

وأحالت الهيئة المُنشآت المخالفة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها، وذلك ضمن جولاتها التفتيشية المكثفة للاطمئنان على سلامة الأغذية التي يكثر عليها الطلب في شهر #رمضان.

الهيئة العامة للغذاء والدواء جدة

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23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441 11:41 AM

أحالت المُنشآت المخالفة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية

"الغذاء والدواء" تضبط أكثر من 30 ألف منتج غذائي مُخالف في جدة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ضبطت الهيئة العامة للغذاء_والدواء أكثر من 30 ألف منتج غذائي مُخالف في مستودعات بمدينة #جدة.

وأحالت الهيئة المُنشآت المخالفة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها، وذلك ضمن جولاتها التفتيشية المكثفة للاطمئنان على سلامة الأغذية التي يكثر عليها الطلب في شهر #رمضان.

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