"الغذاء والدواء" تضبط أكثر من 30 ألف منتج غذائي مُخالف في جدة

ضبطت الهيئة العامة للغذاء_والدواء أكثر من 30 ألف منتج غذائي مُخالف في مستودعات بمدينة #جدة.
وأحالت الهيئة المُنشآت المخالفة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها، وذلك ضمن جولاتها التفتيشية المكثفة للاطمئنان على سلامة الأغذية التي يكثر عليها الطلب في شهر #رمضان.الهيئة العامة للغذاء والدواء جدة
أحالت المُنشآت المخالفة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية
ضبطت الهيئة العامة للغذاء_والدواء أكثر من 30 ألف منتج غذائي مُخالف في مستودعات بمدينة #جدة.
وأحالت الهيئة المُنشآت المخالفة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها، وذلك ضمن جولاتها التفتيشية المكثفة للاطمئنان على سلامة الأغذية التي يكثر عليها الطلب في شهر #رمضان.