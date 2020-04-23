"الغذاء والدواء" تضبط أكثر من 30 ألف منتج غذائي مُخالف في جدة

أحالت المُنشآت المخالفة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية

ضبطت الهيئة العامة للغذاء_والدواء أكثر من 30 ألف منتج غذائي مُخالف في مستودعات بمدينة #جدة.

وأحالت الهيئة المُنشآت المخالفة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها، وذلك ضمن جولاتها التفتيشية المكثفة للاطمئنان على سلامة الأغذية التي يكثر عليها الطلب في شهر #رمضان.