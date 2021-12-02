"لأجلهم" تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول الملتقى الثالث لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة

تحت شعار "مجتمع حيوي" للتعرف على أساليب الرعاية الاجتماعية

عقدت جمعية "لأجلهم" لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤتمراً صحفياً، الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية، الأميرة نوف بنت عبد الرحمن بن ناصر آل سعود، في قاعة الياسمين للمؤتمرات بفندق أرت فيو الرياض، بحضور عدد من الإعلاميين من مختلف الوسائل الإعلامية.

وأوضحت الأميرة نوف في كلمتها الافتتاحية، أن الملتقى السنوي الثالث لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة سيعقد ـ بمشيئة الله تعالى - برعاية كريمة من أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود آل سعود، وبتنظيم من جمعية "لأجلهم"، بتاريخ 11- 14ديسمبر 2021م، بمركز الملك خالد الحضاري "بريدة" متوافقاً مع اليوم العالمي والعربي للإعاقة.

وأشارت الأميرة "نوف" إلى أن الملتقى تحت شعار "مجتمع حيوي"، ويهدف إلى التعرف على أساليب الرعاية الاجتماعية صحياً وثقافياً ونفسياً المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتعرف على أحدث التجارب الدولية في مجال الممارسات الاجتماعية والإرشاد والتوجيه النفسي في مجال الإعاقة، والاستفادة القصوى من أحدث المستجدات التكنولوجية والتقنية للتغلب على الإعاقة وتعزيز جودة الحياة لهم، وتفعيل دور المسؤولية المجتمعية في كيفية تأهيل ذوي الإعاقة واستثمار المبادرات المجتمعية في عملية التأهيل.

وقالت إن من أهداف جمعية "لأجلهم" تمكين المعاق وجعله شخصاً قادراً وطموحاً (فطموح الجمعية كجبل طويق ويستطيع المعاق أن يصل إلى القمة).

ويأتي هذا الملتقى بعد أن حقق الملتقى الأول والثاني النجاح وبالشراكة المجتمعية مع وزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأوضحت، خلال المؤتمر الصحفي، أن الملتقى يضم نخبة من المتحدثين وثري بالمعلومات القيمة والتوعية الصحية والنفسية والاجتماعية، ويضم دورات وورش عمل تدريبية، وسيكون هناك معرضا مصاحبا للجمعيات والشركات ذات العلاقة بذوي الإعاقة.

ويحتوي على ركن خاص للمواهب الفنية والإبداعية والحرفية لذوي الإعاقة.

وفي ختام كلمتها، وجهت الشكر والتقدير لفندق "أرت" لاستضافته فعاليات المؤتمر الصحفي.

كما شكرت جميع الإعلاميين على دعهم للجمعية، وشركاء النجاح.

واشتمل المؤتمر الصحفي الذي أدار محاوره الإعلامي المتميز، مدير القناة الثقافية السعودية سابقاً، نائب رئيس جمعية "إعلاميون" حالياً، عبد العزيز العيد، الذي أثرى الحوار والمناقشات والمداخلات بإضافته القيمة على مشاركات متنوعة من الحضور.

كما قدمت الأميرة "نوف" خلال المؤتمر شرحاً تفصيلياً لفعاليات وجلسات ومحاور الملتقى والتي تتضمن التجارب الناجحة للمؤسسات والجمعيات لدعم ورعاية ذوي الإعاقة، والتقنيات والذكاء الاصطناعي لخدمة ذوي الإعاقة، والترفيه والرياضة والسياحة، والتمكين الوظيفي بسوق العمل، والتأهيل والخدمات الطبية المساندة، والدراسات الأكاديمية الحديثة في مجال رعاية ذوي الإعاقة.

فيما تناولت الأميرة "نوف" الرد على أسئلة الإعلاميين وانطلاق بعض المبادرات من الحضور للشراكة المجتمعية مع جمعية "لأجلهم" مستقبلاً لنعمل معاً في خدمة هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعاً.

وفي الختام، قدم الشاعرغانم الصبيخان، قصيدة "لأجلهم" بهذه المناسبة، كما توج المؤتمر بعدة مبادرات من شخصيات إعلامية متميزة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وسوف تكون جميع فعاليات الملتقى الثالث حضورياً بمركز الملك خالد الحضاري في بريدة ـ ويتم بثها مباشرة أون لاين.