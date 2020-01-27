"الأرصاد": طقس بارد على معظم مناطق المملكة

نشاط للرياح السطحية على منطقتَي مكة والمدينة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية على منطقتَي (مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة)، وطقساً بارداً على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الأرصاد حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

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27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441 08:09 AM

نشاط للرياح السطحية على منطقتَي مكة والمدينة

"الأرصاد": طقس بارد على معظم مناطق المملكة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية على منطقتَي (مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة)، وطقساً بارداً على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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