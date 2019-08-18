السفارة في بيروت تقيم معرض الذاكرة الدبلوماسية السعودية اللبنانية.. غداً

تحت عنوان "شواهد نابضة".. وبرعاية "الحريري"

يرعى رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، غداً الإثنين، الحفل الذي تقيمه سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان بمناسبة اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي.

ويتضمن الحفل إقامة معرض الذاكرة الدبلوماسية السعودية– اللبنانية والذي يقام بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" تحت عنوان "شواهد نابضة"، وذلك في بيت بيروت - السوديكو.