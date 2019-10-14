رئيس "الترفيه" يناقش مع الشرطة والمرور "تنظيم" الطرق خلال "موسم الرياض"

تستمر الفعاليات على مدار 70 يومًا.. ويتوقع أن تستقطب 20 مليون زائر

ناقش رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ مع اللواء فهد المطيري مدير شرطة الرياض، واللواء سليمان الزكري مدير مرور الرياض، الخطط التنظيمية لتحقيق السلاسة للطرق المؤدية للفعاليات، والحد من التجاوزات في فعاليات موسم الرياض التي انطلقت الجمعة الماضية، وتستمر 70 يومًا.

وفي التفاصيل، كتب "آل الشيخ" تغريدة من حسابه بتويتر: "تم الاجتماع مع سعادة أخي اللواء فهد المطيري مدير شرطة الرياض، وسعادة أخي اللواء سليمان الزكري مدير مرور الرياض.. وتمت مناقشة الخطط التنظيمية لسلاسة الطرق المؤدية لموسم الرياض، والحد من التجاوزات. شكرًا لهم ولكل المنسوبين في أرض الميدان، وقُبلة على جبينهم واحدًا واحدًا.. أخوكم الصغير".

وكان "آل الشيخ" قد وعد بالاستفادة من الأخطاء وإصلاحها، وقال في مقطع فيديو، نشره في حسابه بتويتر: "الله يبيض وجوهكم يا مرور، ويا شرطة الرياض، ويا جهات أمنية، ويا بلديات، وكل القائمين الله يبيض وجوهكم.. ومن هنا حسن لأحسن، ونستفيد من أخطائنا، ونصلحها إن شاء الله".

يُذكر أن العاصمة الرياض شهدت الجمعة الماضية انطلاقة "موسم الرياض" آخر مواسم السعودية الـ11 التي أطلقت على مستوى السعودية للعام 2019؛ إذ تتنوع الفعاليات والبرامج المنتقاة، التي تناسب فئات المجتمع المختلفة، وذلك في سياق تحويل "الرياض" إلى وجهة سياحية عالمية. وتستمر الفعاليات على مدار 70 يومًا، وبدأت 11 أكتوبر، وتستمر حتى 15 ديسمبر، في الوقت الذي توقعت فيه الدراسات التسويقية أنه من المتوقع أن يستقطب موسم الرياض 20 مليون زائر.

ويصل عدد فعاليات موسم الرياض إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعًا بمساحة 14 مليون متر مربع.