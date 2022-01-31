بعد إعلان نتائج تحقيق حفلات الإغلاق .."جونسون": الاعتذار ليس كافيًا

أعرب عن تفهمه للغضب الشعبي

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الاثنين): "إن الاعتذار عن أخطاء حفلات الإغلاق داخل مقر الحكومة ليس كافيًا"، وذلك عقب صدور تقرير التحقيق الداخلي بشأن فضيحة الحفلات التي أُقيمت في مقر رئاسة الحكومة، الذي كشف عن وقوع "أخطاء في القيادة وفي التقدير" في داونينج ستريت.

وأضاف في كلمته أمام البرلمان: "نتفهم الغضب الشعبي تجاه حفلات الحكومة، سأصلح الأمر، لا يزال بالإمكان الوثوق بنا"، وفقًا لـ"فرانس 24".