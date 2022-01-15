تنبيهات الأرصاد تحزم 3 مناطق.. و"المدني" يتفاعل: أمطار وبرد

مصحوبة برياح نشطة وتدن للرؤية بعدة محافظات.. وتستمر للمساء

تفاعل الدفاع المدني مع التنبيهات المتتالية التي أصدرها اليوم المركز الوطني للأرصاد الصادرة عدة مناطق حول حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، داعيًا للحيطة والحذر.



وبدأ المركز تنبيهات بالمنطقة الشرقية والرياض مفيدًا في تنبيه متقدم بوجود فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، وتساقط البرد وسيول حتى الساعة 2 مساءً.



وتشمل الحالة في الشرقية: الأحساء وحرض والدمام ورأس تنورة والزهران والقطيف وبقيق، فيما تشمل في الرياض: الدرعية وشقراء والعاصمة الرياض والمزاحمية وضرما ورماح، وتمتد الحالة للرابعة مساء بثادق وحريملاء.



وفي تنبيه آخر أفاد المركز بحالة مماثلة على مكة المكرمة تستمر للثالثة مساء، تشمل أضم والعرضيات والسيل الكبير والهدا والشفا وبني يزيد والطائف وميسان.