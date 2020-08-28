توقعات "الأرصاد": رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل والمحافظات الجنوبية والغربية والقرى والمراكز التابعة لها.حائل الأرصاد حالة الطقس
تحدّ من مدى الرؤية الأفقية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل والمحافظات الجنوبية والغربية والقرى والمراكز التابعة لها.