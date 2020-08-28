توقعات "الأرصاد": رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل

تحدّ من مدى الرؤية الأفقية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ‏لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة ‏والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة حائل، تشمل مدينة ‏حائل والمحافظات الجنوبية والغربية والقرى والمراكز التابعة لها.‏

حائل الأرصاد حالة الطقس

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28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442 02:21 PM

تحدّ من مدى الرؤية الأفقية

توقعات "الأرصاد": رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ‏لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة ‏والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة حائل، تشمل مدينة ‏حائل والمحافظات الجنوبية والغربية والقرى والمراكز التابعة لها.‏

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