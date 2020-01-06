المدينة.. إنقاذ حالتَيْ توقُّف قلب لمعتمرَيْن وتحويلهما للمستشفى

بعد تفعيل الرعاية العاجلة بالمراكز الموسمية حول الحرم النبوي

أنقذ فريق طبي من مركز صحي الصافية بمنطقة المدينة المنورة حالتَي توقُّف قلب في الوقت نفسه، وعُمل إنعاش قلبي رئوي لأولاهما، وتم خلاله إرجاع النبض بعد عشر دقائق لمعتمر ستيني باكستاني، فيما تم إرجاع النبض في ثانيتهما لمعتمرة سبعينية بعد توقف ثماني دقائق، وذلك بعد تفعيل الرعاية العاجلة في المراكز الموسمية حول الحرم النبوي.

وأوضح مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية المتحدث الإعلامي بصحة منطقة المدينة المنورة، مؤيد بن أسامة أبوعنق، لـ"سبق" أن المريضة الأولى باكستانية الجنسية، تبلغ من العمر ٦٥ سنة، أُحضرت بواسطة ذويها، وكانت في حالة إغماء. مؤكدًا أنه تم توجيه الحالة إلى قسم الملاحظة، وتبيَّن أنه لا يوجد نبض لديها، وكانت في حالة توقُّف قلب وتنفُّس. مشيرًا إلى أنه تم عمل CPR لمدة ٢٥ دقيقة، وتم رجوع النبض مرة أخرى للمريضة، وعمل أنبوب حنجري لها، وتم تحويلها إلى مستشفى أُحد مع طاقم طبي بواسطة الإسعاف.

وأضاف "أبو عنق" بأنه حضر مريض آخر باكستاني الجنسية، يبلغ من العمر 75 سنة، بواسطة ذويه، وتم فرز الحالة بواسطة الفحص البصري، وأخذ العلامات الحيوية، وعند الفحص كانت نسبة الأوكسجين 48 %، وتم توجيه الحالة إلى قسم الملاحظة.

وأشار إلى أنه حين صعوده إلى السرير دخل المريض في حالة توقف قلب وتنفس، وتم عمل CPR لمدة ٢٠ دقيقة، وتم رجوع النبض مرة أخرى للمريض، وعمل أنبوب حنجري له، وتحويل المريض إلى مستشفى المدينة العام مع طاقم طبي.