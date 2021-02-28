‫متحدث "الصحة" لـ"سبق": لا مخاطر على من يحصلون على لقاح كورونا وهم مصابون بالفيروس

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنه لا توجد مخاطر على من يحصلون على لقاح فيروس كورونا وهو مصابون بالفيروس دون علمهم.

وقال في ردّ على سؤال سبق في المؤتمر الصحفي اليوم: "ما دام لا توجد عليهم أعراض، ولم يتم تشخيصهم كمصابين، فإنه في الأصل لا يوجد لديهم موانع من التسجيل والحصول إلى اللقاح، ولا يوجد أي مخاطر، ونؤكد عدم صحة وجود مخاطر ترتبط بهذا الشأن".

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28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442 04:21 PM

‫متحدث "الصحة" لـ"سبق": لا مخاطر على من يحصلون على لقاح كورونا وهم مصابون بالفيروس

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنه لا توجد مخاطر على من يحصلون على لقاح فيروس كورونا وهو مصابون بالفيروس دون علمهم.

وقال في ردّ على سؤال سبق في المؤتمر الصحفي اليوم: "ما دام لا توجد عليهم أعراض، ولم يتم تشخيصهم كمصابين، فإنه في الأصل لا يوجد لديهم موانع من التسجيل والحصول إلى اللقاح، ولا يوجد أي مخاطر، ونؤكد عدم صحة وجود مخاطر ترتبط بهذا الشأن".

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