"الأمن الصناعي" و"جامعة نايف" تدشنان المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي للهيئة

تهدف لتأهيل المتدربين بالمهارات الفنية الأساسية في أقسامه المختلفة

دشنت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والهيئة العليا للأمن الصناعي المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي للهيئة، بالمشاركة والتعاون مع المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، بحضور عدد من المسؤولين من المعهد والمنشآت البترولية والصناعية والحيوية والجهات ذات العلاقة، وذلك في مقر الجامعة بمدينة الرياض.

ويهدف الدبلوم إلى تأهيل المتدربين بالمهارات الفنية الأساسية في مجال الأمن الصناعي بأقسامه المختلفة، ومنها: الأمن، والسلامة، والحماية من الحريق، خلال فترة التدريب على مدى (18) شهراً، والذي تم إعداده وفق معايير عالمية في مجال الأمن الصناعي، ومتطلبات سوق العمل.

وسيتبع البرنامج عدد من البرامج المستقبلية والمتنوعة والمتخصصة في مجالات الأمن الصناعي وفقاً لإستراتيجية تمهين وتطوير قطاع الأمن والسلامة في المملكة.