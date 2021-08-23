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تشمل عدداً من المحافظات حتى الـ 8 مساءً

"الأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على الباحة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة؛ تضمّن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها.