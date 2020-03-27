جمعية العناية الحرجة توصي المستشفيات بتدابير ضد كورونا

ستصدر دليلاً مرجعيًا للإجراءات المتبعة للتعامل مع الحالات

أصدرت الجمعية السعودية للعناية الحرجة عدة توصيات للمستشفيات، وذلك في إطار تفشي فايروس كورونا، وقالت الجمعية: نظراً لما تواجهه مملكتنا الحبيبة من تفشي لفيروس كورونا المستجد، وإكمالاً للإجراءات المتخذة من قبل الدولة والعديد من الوزارات والهيئات والجمعيات ضمن الجهود المبذولة وطنياً.

وقالت الجمعية: نود التأكيد على النقاط التالية لضمان جاهزية أقسام العناية المركزه والعاملين بها استعدادًا لتقديم رعاية شاملة لمصابي COVID-19 وعلى أكمل وجه.

وأضافت: نعدّ لإصدار دليل مرجعي للإجراءات والتداخلات والتوصيات المتبعة للتعامل مع حالات فيروس كورونا المستجد المنومة في أقسام العناية المركزة.

وأردفت الجمعية: نهيب بجميع المستشفيات ضمن جميع القطاعات بإتخاذ خطوات فورية لتحويل المرضى المزمنين والذين لا تحتاج حالتهم الحالية لعناية حثيثة إلى مواقع أخرى بما يضمن سلامتهم واستمرار الرعاية المتوسطة لهم والاستفادة من هذه الأسره في حالات التفشي، ونوصي جميع المستشفيات في مملكتنا الحبيبة بإتباع دقيق لسياسات قبول المرضى لأقسام العناية المركزه حفاظاً على إبقاء أكبر قدر ممكن من الأسرة لمن يحتاجها ضمن الظروف الحالية وما يستجد فيها.

وقالت: نوصي كذلك جميع المستشفيات بالعمل على إصدار أو مراجعة تطبيق خطط التعامل مع الكوارث وآليات الحفاظ على استمرارية العمل ضمن أقسام العناية المركزة ونوصي المستشفيات على التأكد من جاهزية أجهزة التنفس الصناعي ووجود المستلزمات اللازمة لتشغيل وحدات العناية الحرجة بأعلى طاقة استيعابية.

وأضافت الجمعية: يجب التأكيد كذلك على الممارسين الصحيين باتباع الإجراءات الموصى بها محلياً وعالمياً في التعامل مع حالات COVID-19 والتأكيد على ضمان استمرارية توافر مستلزمات الوقاية الشخصية ووضع خطط التزويد المناسبة في حالات حدوث التفشي والتأكد من جاهزية خطط الاستعانة بالكوادر الصحية لاستكمال العمل في أقسام العناية المركزة حال حدوث تفشي.

وتابعت: ينبغي الحد كذلك من العمليات الجراحية الاختيارية غير المستعجلة التي قد تتطلب توفر عناية مركزة بعد العملية ونحث على تقنيات التعليم عن بعد للممارسين الصحيين بالعناية الحرجة واستخدام تقنيات العناية الحرجة عن بعد، وذلك لضمان مراقبة ورفع جودة الخدمة وخاصة بالمستشفيات الطرفية.