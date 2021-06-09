نشر فعلته بمواقع التواصل.. "مرور الشرقية" يضبط قائد مركبة طمس لوحتها وقاد بسرعة عالية

عرَّض حياته وحياة الآخرين للخطر وستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بحقه

كشف حساب المرور السعودي على تويتر، صباح اليوم، أن مرور المنطقة الشرقية ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقوم بطمس لوحات المركبة والقيادة بسرعة عالية.

وقال المرور: إنه عرَّض حياته وحياة الآخرين للخطر، وستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.