أمانة مقيم سوداني تقوده إلى التكريم من أمير الرياض

سلم الجهة الأمنية مبلغًا ماليًا عثر عليه بجوار "صرافة"

كرم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز -حفظه الله- المقيم عامر قسم الله محمد، سوداني الجنسية لأمانته بتسليم الجهة الأمنية المختصة مبلغًا من المال عثر عليه بجوار جهازٍ للصراف الآلي، حيث تم تكريمه بمكافأةٍ مالية مقدمة من الأمير.

و سلم المكافاة له مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، ونقل له شُكر وتقدير أمير منطقة الرياض ونائبه -حفظهما الله- مؤكدًا أن ما قام به من عمل مشرّف يعكس أمانته واستشعاره للمسؤولية الأمنية والاجتماعية.

أمانة مقيم سوداني أمير الرياض

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15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441 03:10 PM

سلم الجهة الأمنية مبلغًا ماليًا عثر عليه بجوار "صرافة"

أمانة مقيم سوداني تقوده إلى التكريم من أمير الرياض

عبدالله البرقاوي

الرياض

14 40,836

كرم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز -حفظه الله- المقيم عامر قسم الله محمد، سوداني الجنسية لأمانته بتسليم الجهة الأمنية المختصة مبلغًا من المال عثر عليه بجوار جهازٍ للصراف الآلي، حيث تم تكريمه بمكافأةٍ مالية مقدمة من الأمير.

و سلم المكافاة له مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، ونقل له شُكر وتقدير أمير منطقة الرياض ونائبه -حفظهما الله- مؤكدًا أن ما قام به من عمل مشرّف يعكس أمانته واستشعاره للمسؤولية الأمنية والاجتماعية.

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أمانة مقيم سوداني أمير الرياض

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