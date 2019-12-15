أمانة مقيم سوداني تقوده إلى التكريم من أمير الرياض

كرم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز -حفظه الله- المقيم عامر قسم الله محمد، سوداني الجنسية لأمانته بتسليم الجهة الأمنية المختصة مبلغًا من المال عثر عليه بجوار جهازٍ للصراف الآلي، حيث تم تكريمه بمكافأةٍ مالية مقدمة من الأمير.
و سلم المكافاة له مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، ونقل له شُكر وتقدير أمير منطقة الرياض ونائبه -حفظهما الله- مؤكدًا أن ما قام به من عمل مشرّف يعكس أمانته واستشعاره للمسؤولية الأمنية والاجتماعية.أمانة مقيم سوداني أمير الرياض
سلم الجهة الأمنية مبلغًا ماليًا عثر عليه بجوار "صرافة"
كرم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز -حفظه الله- المقيم عامر قسم الله محمد، سوداني الجنسية لأمانته بتسليم الجهة الأمنية المختصة مبلغًا من المال عثر عليه بجوار جهازٍ للصراف الآلي، حيث تم تكريمه بمكافأةٍ مالية مقدمة من الأمير.
و سلم المكافاة له مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، ونقل له شُكر وتقدير أمير منطقة الرياض ونائبه -حفظهما الله- مؤكدًا أن ما قام به من عمل مشرّف يعكس أمانته واستشعاره للمسؤولية الأمنية والاجتماعية.