"الصحة العالمية": هذه الدولة الوحيدة التي لم تسجل أي إصابات بكورونا حتى الآن

أحدث تقرير تم تقديمه في 24 يونيو الماضي

أفادت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، بأنه وفقًا لبياناتها، لم يتم حتى الآن تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في دولة كوريا الشمالية.

وقال المكتب الصحفي للمنظمة، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن المنظمة ليست على علم بأي حادث خطير يتعلق بتخفيف تدابير مكافحة الأوبئة، عدا تلك التي ذكرتها وسائل الإعلام.

ووفقًا لآخر تحديث حول انتشار عدوى كورونا المستجد، قدمته الحكومة الكورية الشمالية إلى منظمة الصحة العالمية، في 24 يونيو الماضي؛ فإنه لم يتم تسجيل إصابة واحدة بالفيروس في هذا البلد، حتى الآن.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، سابقًا، أن الزعيم كيم جونغ أون، انتقد بشكل حاد، خلال اجتماع للمكتب السياسي لـ"حزب العمال الكوري"، أداء كبار المسؤولين في الحزب الحاكم بسبب "حادث خطير" يتعلق بالإجراءات الوطنية لمكافحة فيروس كورونا؛ الأمر الذي خلق تهديدًا لسلامة الشعب والبلاد.