إنجلترا.. تحقيقات في تهديدات جماهير "ليفربول" بقتل "بيكفورد"

بعدما تسبب حارس "إيفرتون" في إصابة "فان دايك" بـ"الصليبي"

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، الثلاثاء، أن الشرطة بدأت التحقيق في تهديدات القتل التي تلقاها نجم "إيفرتون"، جوردان بيكفورد، على خلفية إصابة "فيرجيل فان دايك" في لقاء ديربي "ميرسيسايد".

وأصدرت الشرطة المحلية في مدينة ليفربول الإنجليزية، قراراً بملاحقة أي شخص ينشر تهديدات وعبارات وتغريدات مسيئة ضد جوردان بيكفورد، حارس "إيفرتون"، خاصة بعد تسببه في إصابة "فان دايك" بقطع في الرباط الصليبي، ستبعده عن الملاعب، لفترة تتراوح ما بين ثمانية وتسعة أشهر، مما يعني عمليا نهاية موسمه الحالي.

وتعرض المدافع الهولندي "فان دايك"، لإصابة قوية السبت الماضي، إثر احتكاكه بحارس إيفرتون والمنتخب الإنجليزي، جوردان بيكفورد، خلال مباراة بين فريقه ليفربول ومضيفه إيفرتون انتهت بالتعادل (2-2) ضمن الجولة الـ6 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال متحدث باسم شرطة ميرسيسايد، وفق ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: نحن نحقق حاليا في عدد من التغريدات المسيئة ضد اثنين من لاعبي إيفرتون وهما بيكفورد وريتشارليسون.

وأضاف: اللغة المستخدمة في التغريدات غير مقبولة على الإطلاق، ونحن نأخذ الأمر على محمل الجد.

وأردف المتحدث: أولئك الذين يستخدمون الإنترنت في استهداف الآخرين، والذين يرتكبون جرائم جنائية عن طريقه مثل التهديد أو أفعال الكراهية، سيقعون تحت طائلة القانون.

وتابع: الشرطة تجري تحقيقات موسعة للبحث عن الأفراد الذين نشروا التغريدات المذكورة، وبمجرد تحديد المخالفات سنتخذ إجراءات لتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

وأعلن "ليفربول" أن "فيرغيل فان دايك" سيخضع لعملية جراحية في ركبته، ولم يكشف حامل لقب الدوري الإنجليزي، عن الموعد المحدد لعودة "فان دايك" إلى الملاعب، لكن تقارير إعلامية إنجليزية، توقعت أن يغيب ابن الـ29 عاماً عن الموسم بأكمله أو أقله حتى الأسابيع الأخيرة منه.