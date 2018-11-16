بالفيديو.. نائب أمير الشرقية يفاجئ مطار الملك فهد بالدمام بزيارة مفاجئة

تفاجأ بوجود مسن من ذوي الاحتياجات الخاصة فاتته الرحلة واصطحبه بطائرته الخاصة

تفاجأ نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، خلال زيارة مفاجئة لمطار الملك فهد الدولي، بوجود مسن على كرسي متحرك من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد مُنع من الدخول بكرسيه المتحرك للطائرة؛ ما تسبب في تأخره عن رحلته.

وكان أمير المنطقة يتجول بدون حرس ومرافقين، وقد استمع للمواطن الذي أقلعت طائرته بدونه وأسرته حيث كانوا مسافرين للرياض لحضور مناسبة خاصة.

وتفاعل الأمير أحمد مع ذلك المواطن واصطحبه معه في طيارته الخاصة هو وأسرته، وتمكنوا من حضور مناسبتهم دون تأخير.

وأشاد مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي بموقف الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وأطلقوا وسماً على موقع "تويتر" بعنوان #احمد_بن_فهد_يخدم_مسن_بالمطار، مشيرين إلى أن ذلك الموقف الإنساني غير مستغرب على الأمير أحمد بن فهد، فهو ابن رجل خدم المنطقة -يرحمه الله-، وكانت سيرته العطرة على لسان كل أهالي المنطقة الشرقية.