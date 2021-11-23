أمانة جازان تزرع 69 ألف م2 من المسطحات الخضراء في الشقيق

لرفع مستوى التجميل والتحسين في تشجير الشوارع والحدائق

كثفت أمانة منطقة جازان, ممثلة ببلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب, جهودها لزيادة أعمال زراعة المسطحات الخضراء في الكورنيش الشمالي والجنوبي؛ من أجل رفع مستوى التجميل والتحسين في مجال تشجير الشوارع, والحدائق, والواجهات البحرية, لاستقبال المتنزهين مع بداية إجازة الفصل الدراسي الأول.

وقال رئيس بلدية الشقيق, المهندس ناصر عطيف: البلدية وضعت برنامج عمل للتطوير والتحسين لأعمال التشجير المتنوعة وزيادة المسطحات الخضراء وتقديم مستوى صيانة عالٍٍ للأعمال الزراعية في جميع المواقع بمركز الشقيق.

وأضاف: البلدية قامت بزراعة 69866 متراً مربعاً من المسطحات الخضراء، يمثل الكورنيش الشمالي منها 35368 متراً مربعاً، بينما يمثل الكورنيش الجنوبي 34498 متراً مربعاً، إضافة لتقليم وتكريب النخيل والأشجار، ومعالجة المسطحات الخضراء والحدائق العامة ومرافق الطرق بالقص وإزالة الأعشاب الضارة والصيانة العامة، كما شملت صيانة أعمال (الإنترلوك)، وصيانة المظلات والجلسات العائلية، وكذلك أعمال الدهان بالكورنيش الشمالي والجنوبي، بهدف تحسين المشهد الحضري.

وأشار "عطيف" إلى أن البلدية تبذل كل الجهود من أجل زيادة المواقع الجاذبة رغبة منها في تحقيق أهدافها المتعلقة بتأمين مساحات ترفيهية إضافية للسكان والزوار بما يتناسب مع احتياجاتهم وفئاتهم العمرية من خلال تنفيذ المزيد من مشروعات الحدائق والعناية بأعمال التشجير في مختلف أنحاء مركز الشقيق لتوفير المتنفس الجميل للأسر والأفراد، حيث يشهد شاطئ الشقيق هذه الأيام توافد العديد من الزوار والمتنزهين من داخل المنطقة وخارجها، ما يؤكد أهمية الشاطئ بوصفه وجهةً مفضلة للجميع على مدار العام.