الطائف.. حريق منزل شعبي يودي بحياة أربعة مواطنين

الدفاع المدني: فريق التحقيق باشر التعرف على مسببات الحادث

أدى احتراق منزل شعبي في مركز قيا- جنوب شرقي الطائف، اليوم الأربعاء، إلى وفاة أربعة أشخاص "سعوديين" من سكانه.

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة بالنيابة المقدم نايف الشريف: في الساعة العاشرة والدقيقة الخامسة والثلاثين من اليوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من شهر شوال، تلقى مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف بلاغاً مفاده وقوع حادث حريق بمنزل في مركز قيا التابع لمحافظة الطائف.

وأضاف: كان الحادث عبارة عن اشتعال النار في غرفة وصالة بمنزل شعبي مكون من دور واحد يحتوي على أربع غرف، نجم عن الحادث وفاة أربعة أشخاص، نسأل الله لهم الرحمة من قاطني المنزل، سعوديي الجنسية.

وتابع "الشريف"، فريق التحقيق باشر التعرف على مسببات الحادث تنسيقاً مع الجهات المعنية.