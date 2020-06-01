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ذلك منذ إنشائه في مايو 2015م وحتى شهر أبريل 2020

"إغاثي" الملك ينفذ 474 مشروعاً باليمن بـ 3 مليارات و5 ملايين دولار

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نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 474 مشروعاً في 21 قطاعاً بالجمهورية اليمنية بقيمة إجمالية تجاوزت 3 مليارات و5 ملايين دولار أمريكي، وذلك منذُ إنشائه في مايو 2015م وحتى شهر أبريل 2020 .



وبلغ عدد المشروعات للقطاع الصحي 211 مشروعًا، وقطاع الأمن الغذائي 90 مشروعًا، و26 مشروعًا نفذت في مجال دعم وتنسيق العمليات الإنسانية، و21 مشروعًا في التعافي المبكر، و27 مشروعًا في قطاع المياه والإصحاح البيئي، و29 مشروعًا في مجال الإيواء، و21 مشروعًا في الحماية، و15 مشروعًا في القطاع التعليمي، و7 مشاريع في الخدمات اللوجستية، و7 مشاريع أخرى في التغذية، ومشروع واحد في الاتصالات في حالات الطوارئ، فضلاً عن 20 مشروعًا في قطاعات أخرى.



وتأتي هذه المشروعات انطلاقًا من دور المملكة العربية السعودية الإنساني والريادي في توفير مقومات الحياة في أنحاء اليمن، والإسهام في مواجهة التحديات التي يواجهها السكان ورفع المعاناة عن الإنسان ليعيش حياة كريمة.