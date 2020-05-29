الهند: ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 4706 حالات وتسجيل 7466 إصابة جديدة

عدد حالات الشفاء بلغ 71106 أشخاص

أعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد إلى 4706 حالات، فيما ازداد إجمالي الإصابات إلى 165799 حالة.

وقالت الوزارة في بيان: الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بعد تسجيل 175 حالة وفاة و7466 إصابة مؤكّدة جديدة بالفيروس التاجي.

وأضافت: عدد حالات الشفاء ارتفع في المقابل ليصل إلى 71106 أشخاص.