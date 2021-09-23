القنصلية العامة والملحقية الثقافية بنيوزيلندا تحتفلان باليوم الوطني

وفقًا للإجراءات الوقائية المتبعة المعلن عنها من الحكومة بسبب كورونا

احتفل منسوبو القنصلية العامة والملحقية الثقافية في أوكلاند، بمناسبة #اليوم_الوطني_السعودي_91.

ووفق حساب القنصلية على "تويتر"، أقيم الحفل بمقر القنصلية في مدينة أوكلاند؛ وفقًا للإجراءات الوقائية المتبعة المعلن عنها من الحكومة النيوزيلندية بسبب جائحة كورونا.

0

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443 09:12 AM

وفقًا للإجراءات الوقائية المتبعة المعلن عنها من الحكومة بسبب كورونا

القنصلية العامة والملحقية الثقافية بنيوزيلندا تحتفلان باليوم الوطني

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 37

احتفل منسوبو القنصلية العامة والملحقية الثقافية في أوكلاند، بمناسبة #اليوم_الوطني_السعودي_91.

ووفق حساب القنصلية على "تويتر"، أقيم الحفل بمقر القنصلية في مدينة أوكلاند؛ وفقًا للإجراءات الوقائية المتبعة المعلن عنها من الحكومة النيوزيلندية بسبب جائحة كورونا.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021