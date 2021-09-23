القنصلية العامة والملحقية الثقافية بنيوزيلندا تحتفلان باليوم الوطني

احتفل منسوبو القنصلية العامة والملحقية الثقافية في أوكلاند، بمناسبة #اليوم_الوطني_السعودي_91.
ووفق حساب القنصلية على "تويتر"، أقيم الحفل بمقر القنصلية في مدينة أوكلاند؛ وفقًا للإجراءات الوقائية المتبعة المعلن عنها من الحكومة النيوزيلندية بسبب جائحة كورونا.
وفقًا للإجراءات الوقائية المتبعة المعلن عنها من الحكومة بسبب كورونا
احتفل منسوبو القنصلية العامة والملحقية الثقافية في أوكلاند، بمناسبة #اليوم_الوطني_السعودي_91.
ووفق حساب القنصلية على "تويتر"، أقيم الحفل بمقر القنصلية في مدينة أوكلاند؛ وفقًا للإجراءات الوقائية المتبعة المعلن عنها من الحكومة النيوزيلندية بسبب جائحة كورونا.