"الصحة" تعلن تسجيل 4207 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 213716

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأثنين 06 يوليو 2020، تسجيل 4207 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 213716 حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 4398 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 149634 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 52 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1968 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 62114 والحالات الحرجة 2254 حالة .