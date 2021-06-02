"الزعاق": غدًا الخميس أول أيام "مربعانية القيظ"

النهاية الطبيعية للأمطار على جُلّ المناطق وبداية غزارة "الخريفية"

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن غدًا الخميس أول أيام مربعانية القيظ، التي تبدأ فيها أعلى درجات الحرارة، ولمدة أربعين يومًا.

وقال "الزعاق" في تغريدات له عبر حسابه الرسمي على "تويتر":‏ "غدًا الخميس أول مربعانية القيظ، ومدتها 40 يومًا، وفيها تبدأ مناطقنا بالمنافسة على الحرارة الأحر على مستوى العالم، وتشمل ‎الكويت والأحساء ‎والخرج".

وتابع: "النهاية الطبيعية للأمطار على جُلّ المناطق، وبداية غزارة الأمطار الخريفية على ‎عُمان ‎واليمن وجنوب السعودية".