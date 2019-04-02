عدد سكان العالم يقفز إلى 7.7 مليارات نسمة.. كم سيصل سنة 2050؟

56 % منهم يعيشون في المدن

أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن عدد سكان العالم قفز في 2019 إلى 7.7 مليارات نسمة، مشيراً إلى أن عدد سكان المعمورة سيبلغ 9.7 مليارات نسمة مع حلول 2050، و11.2 مليار في 2100.

ووفقاً لما أورده اليوم الثلاثاء، موقع "روسيا اليوم"، فقد بين التقرير المعروض حالياً على لجنة السكان والتنمية التي بدأت جلستها الحادية والخمسين أمس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن نمو عدد سكان الأرض يترافق بتزايد نسبة الشيخوخة، وانخفاض معدلات المواليد، في ظل ازدياد التوسع الحضري المتسارع.

وأضاف أن المستوى المتوسط للولادات في العالم، يبلغ حالياً 2.5 طفل لكل امرأة، ومع حلول 2030 سيبلغ حوالي 2.4.

وذكر التقرير أن نحو 56 في المائة من سكان العالم يعيشون اليوم في المدن، فيما سيمثل سكان المدن في 2050 نحو 68 في المائة من إجمالي أهل الأرض.